Ultima chance per visitare Villa Alliata di Pietratagliata

Si conclude questo weekend l’edizione 2022 di Restart, il festival della cultura a Palermo. Ultima possibilità, oggi e sabato, per partecipare agli eventi esclusivi in calendario e visitare i grandi luoghi della cultura e dell’arte.

Alla Terrazza Abatellis, Basile racconta la Palermo incompiuta

Tra gli eventi c’è da segnalare l’ultimo appuntamento con l’arte incompiuta, il ciclo di conferenze alla Terrazza Abatellis. Oggi alle 21,15, Gaetano Basile racconterà le incompiute di Palermo. Alla fine della narrazione è prevista una degustazione offerta da Insicilia.com e dal Caseificio Bompietro.

I Trionfi di Petrarca riletti da Beatrice Monroy e recitati da Stefania Blandeburgo

Sabato si conclude la lettura dei Trionfi di Petrarca, recitati da Stefania Blandeburgo nella sala del Trionfo della Morte di Palazzo Abatellis, attualizzati da Beatrice Monroy ed accompagnati musicalmente dal Maestro Silvio Natoli. Appuntamento alle ore 19,00 a Palazzo Abatellis.

Le visite di Restart nel weekend

Ultimo weekend anche per le visite a Villa Alliata di Pietratagliata. La villa del principe Mago, seppure a cantiere aperto, ha suscitato grande interesse e curiosità. Dopo questo weekend i portoni della villa nel cuore del centro di Palermo si richiudono, per far sì che vengano completati i lavori di ristrutturazione. Altri appuntamenti da non perdere sono la visita guidata all’interno del Museo della Specola, prezioso per la collezione degli antichi strumenti astronomici e per la sua collocazione all’interno del palazzo Reale, e la visita alla mostra fotografica della famiglia Florio, allestita alla Villa dei 4 pizzi dei Flori. Il weekend di Restart prevede anche la possibilità di visitare la Cuba, S.Giovanni degli Eremiti e la palazzina Cinese.

Per informazioni e prenotazioni è possibile collegarsi a questo link.