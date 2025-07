Revocato con una ordinanza emanata questa mattina il divieto di balneazione a Mondello. A firmare la nuova ordinanza emanata stasera il sindaco Roberto Lagalla, su proposta dell’assessore con delega Igiene e Sanità, Fabrizio Ferrandelli.

“Stamane abbiamo avuto comunicazione dall’ASP circa il rientro nella norma dei parametri in zona località Mondello per cui con il sindaco Lagalla abbiamo appena emesso un’ordinanza di revoca del divieto di balneazione dell’ordinanza 133 dei giorni scorsi” ha detto l’assessore all’igiene e salute pubblica, Fabrizio Ferrandelli.

Cosa era successo

Il divieto di balneazione era stato apposto alcuni giorni fa, ed esattamente la sera del 23 luglio, in base ad un report sanitario trasmesso all’amministrazione comunale nel quale i valori di enterococchi rilevati a mare nella zona della spiaggia libera erano fuori scala e dunque era scattato immediatamente il divieto.

L’ordinanza urgente ora revocata

L’ordinanza, ora revocata, era la numero 133 emessa con effetto immediato. Non è la prima volta che lo sbocco a mare del Ferro di cavallo genera questo tipo di problemi a Mondello. Si tratta, infatti, di uno scarico concepito negli anni ’70/’80 come raccolta solo di acque bianche piovane che riversava a mare senza depurazione. Negli anni seguenti, in più di una occasione, si sono verificati allacci abusivi di acque reflue. Non è detto, naturalmente, che gli eventi di questi ultimi giorni siano da ricondurre a questo genere di condotte illecite ma il problema è stato riscontrato nell’area dis carico proprio del ferro di cavallo come avvenuto in quelle occasioni.

Nessun problema agli stabilimenti balneari

Nessun problema è stato rilevato, invece, negli stabilimenti balneari che hanno potuto proseguire la loro attività senza alcuna limitazione grazie alla distanza dallo sbocco del ferro di cavallo dove è stato rilevato il livello di inquinanti fuori dai limiti di legge.

Nella foto un cartello di divieto di balneazione del Comune di Palermo