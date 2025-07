Stop anche domani alle carrozze trainate da cavalli. L’ordinanza già in vigore da due giorni è stata proroga anche per la giornata di domani, giovedì 24 luglio. E’ stata emanata, infatti, una nuova ordinanza sindacale, a seguito alla pubblicazione dell’avviso odierno della Protezione civile regionale inerente ai rischi di incendi e ondate di calore.

Le parole dell’assessore Ferrandelli

“Anche oggi – dichiara l’assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli – il bollettino numero 151 della Protezione civile conferma temperature in aumento in Sicilia con valori che passano da elevati a molto elevati. Nelle prossime 24 ore si prevede, infatti, l’allerta rossa a Palermo sia per incendi che per ondate di calore. La nuova ordinanza estende alla giornata di domani il divieto totale di transito delle carrozze trainate da cavalli al fine di salvaguardarne il benessere”.

La precedente ordinanza

Si tratta, di fatto, di una proroga della precedente ordinanza, la numero 130 del 21 luglio 2025, in vigore dalla mezzanotte dello stesso giorno. Alla polizia municipale e a tutte le forze dell’ordine sono demandati i controlli affinché lo stop avvenga realmente.

“Abbiamo ritenuto doveroso – aveva detto annunciando quell’ordinanza l’assessore Ferrandelli – emettere l’ordinanza di stop alla circolazione in città per tutelare il benessere dei cavalli non esponendoli, così, a rischio. Questo atto dimostra l’attenzione da parte dell’amministrazione comunale su questo fronte che si sviluppa concretamente anche attraverso le attività di vigilanza del blocco orario previsto per il periodo estivo”.

Anche nella giornata di domani, dunque, i cavalli dovranno restare in stalla e le carrozze parcheggiate per tutto il giorno a prescindere dall’orario come già avviene da 48 ore