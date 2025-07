Stop alla circolazione della carrozze con cavalli oggi e domani a Palermo. E’ stata firmata ieri sera l’ordinanza comunale che blocca il servizio a causa del grande caldo previsto in questi due giorni in città. A darne notizia è l’assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli che, con un video sui social, racconta di aver firmato, insieme al sindaco, l’ordinanza resa possibile dal bollettino della protezione civile che assegna il bollino rosso per ondate di calore alla città di Palermo.

L’ordinanza e il commento ufficiale di Ferrandelli

L’ordinanza è la numero 130 del 21 luglio 2025 ed è già in vigore dalla mezzanotte. Alla polizia municipale e a tutte le forze dell’ordine sono demandati i controlli affinché lo stop avvenga realmente.

“Abbiamo ritenuto doveroso – ha detto l’assessore Ferrandelli – emettere l’ordinanza di stop alla circolazione in città per tutelare il benessere dei cavalli non esponendoli, così, a rischio. Questo atto dimostra l’attenzione da parte dell’amministrazione comunale su questo fronte che si sviluppa concretamente anche attraverso le attività di vigilanza del blocco orario previsto per il periodo estivo”.

Di conseguenza per tutto oggi e domani i cavalli dovranno restare in stalla e le carrozze parcheggiate a tutte le ore del giorno a prescindere dall’orario.

Ieri multato un vetturino che faceva circolare il cavallo al caldo

Già nella giornata di ieri era scattato un intervento nel medesimo settore del benessere animale da parte della polizia Municipale. Anche in questo caso a darne notizia l’assessore Fabrizio Ferrandelli: “Gli agenti della Polizia Municipale di Palermo, nell’ambito dei controlli messi in campo per far rispettare l’ordinanza comunale a tutela dei cavalli che trainano carrozze, oggi hanno sanzionato un vetturino in zona piazzetta Due Palme perché non rispettava il divieto e circolava nell’orario di stop previsto dall’amministrazione comunale per le ore più calde. Esprimo soddisfazione per il lavoro dei nostri agenti a garanzia del benessere degli animali e per limitare i rischi nelle giornate di calore”.