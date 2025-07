Pugno duro contro ogni tipo di abuso a Palermo. Mentre continuano i controlli degli ispettori ambientali contro l’abbandono dei rifiuti in città, scattano altri due provvedimenti in giornata in città. da una parte il secondo sgombero di occupanti abusivi nell’arco di pochi giorni, dall’altro la prima multa ad un vetturino che faceva circolare la propria carrozza a trazione animale nelle ore più calde contro l’ordinanza comunale che vieta la circolazione delle carrozze trainate da cavalli con queste temperature.

Liberato dagli abusivi immobile a Belmonte Chiavelli

Un nuovo immobile, occupato abusivamente, è stato liberato oggi dalla Polizia Municipale di Palermo. Si tratta di un alloggio confiscato alla mafia, situato in zona Belmonte Chiavelli, che è tornato nella disponibilità del Comune e in particolare dell’Assessorato all’emergenza abitativa, poco prima, probabilmente, di essere ceduto illegalmente ad altri soggetti. Il recupero è stato effettuato dagli uomini della Polizia Municipale, prontamente intervenuti insieme all’assessore Fabrizio Ferrandelli, che hanno provveduto al cambio della serratura, supportati dai Carabinieri. E’ già stato destinato agli assegnatari aventi diritto secondo le graduatorie comunali.

“Esprimo soddisfazione – ha dichiarato Ferrandelli – per un lavoro che sta investendo tutti i quartieri della città, consentendo a chi ha diritto di vedere scorrere le proprie posizioni in graduatoria e al contempo mandando un segnale di legalità e controllo del territorio concreto e fattivo”.

Multato il vetturino che faceva circolare il cavallo al caldo

Ma un intervento è scattato anche nel settore del benessere animale, comunica l’assessore Fabrizio Ferrandelli: “Gli agenti della Polizia Municipale di Palermo, nell’ambito dei controlli messi in campo per far rispettare l’ordinanza comunale a tutela dei cavalli che trainano carrozze, oggi hanno sanzionato un vetturino in zona piazzetta Due Palme perché non rispettava il divieto e circolava nell’orario di stop previsto dall’amministrazione comunale per le ore più calde. Esprimo soddisfazione per il lavoro dei nostri agenti a garanzia del benessere degli animali e per limitare i rischi nelle giornate di calore”.