Stop al cantiere lungo l’autostrada A 19 Palermo Catania all’altezza di Casteldaccia e del viadotto che si snoda nell’area. Questa mattina, in anticipo rispetto all’esodo pasquale, Anas ha completato i lavori ai giunti di dilatazione e alla pavimentazione dei viadotti Cubo e Perriera, lungo l’autostrada A19 in direzione Palermo, nel territorio di Casteldaccia nel Palermitano.

Lavori iniziati il 24 febbraio, completati oggi

I lavori erano partiti lo scorso 24 febbraio. Ultimato il cantiere, cessa anche il temporaneo doppio senso di marcia fra i km 9,350 e 10,100 della carreggiata in direzione Catania. Una condizione che agevolerà fortemente gli spostamenti dell’utenza durante le vacanze di Pasqua, scongiurando il rischio di eventuali code e rallentamenti.

Con la riapertura della viabilità ordinaria dovrebbero venir meno anche i disagi residui nell’area fra Bagheria e Casteldaccia che negli ultimi due anni sono state territori complessi per il traffico autostrada proprio per effetto dei cantieri. Quello sui due viadotti in territorio di Casteldaccia era l’ultimo cantiere residuo ed era stato avviato dopo aver completato i lavori in territorio di Bagheria e di Altavilla Milicia dopo lo sdoppiamento delle opere per limitare i disagi.

Tanti altri cantieri aperti lungo la A19

I lavori si inquadrano nel più ampio Piano di ammodernamento dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” di cui il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è commissario straordinario di governo, coadiuvato dagli ingegneri Nicola Montesano e Duilio Alongi, in qualità di vicecommissari.

Schifani: “Rispetto dei tempi priorità assoluta”

«Il rispetto del cronoprogramma e l’avanzamento costante dei cantieri – sottolinea il presidente Schifani – rappresentano una priorità assoluta. Stiamo recuperando ritardi accumulati negli anni e intervenendo su opere di manutenzione che per troppo tempo non sono state eseguite, con l’obiettivo di restituire ai cittadini un’infrastruttura finalmente più moderna e soprattutto più sicura. Continueremo a monitorare ogni fase dei lavori affinché gli interventi procedano senza rallentamenti e nel pieno rispetto degli standard previsti».