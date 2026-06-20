Sarà riaperto domani corso Re Ruggero a Palermo, dopo il completamento dei lavori e del rifacimento del manto stradale. Lo rende noto Terna spiegando che, in coordinamento con i tecnici Amat, sarà inoltre ripristinata la regolare circolazione dei mezzi del trasporto pubblico locale lungo il tratto interessato, con il conseguente ritorno alla normale operatività del servizio.

Le attività di cantiere proseguiranno lungo piazza Indipendenza e via Ernesto Basile, dove resteranno in vigore le modifiche alla viabilità previste dalle ordinanze già emesse. Gli interventi in corso, ricorda Terna, sono funzionali al collegamento alla rete elettrica nazionale della nuova cabina primaria dell’università di Palermo.

Terna, in una nota, “ringrazia l’Amministrazione comunale e i cittadini per la collaborazione dimostrata durante l’esecuzione dei lavori, confermando il proprio impegno nel garantire lo sviluppo e l’efficienza della rete elettrica locale”.

Quattro nuovi cantieri a Palermo per la manutenzione delle strade

Gli interventi – che prenderanno contemporaneamente il via lunedì prossimo – interesseranno via Perpignano, via Ballo e l’area Rapisardi, viale Regione Siciliana nel tratto compreso tra via Giafar e via Santa Maria di Gesù e via Resuttana/via San Lorenzo.

“L’Amministrazione – hanno commentato il sindaco Lagalla e l’assessore Orlando – sta realizzando un importante programma di manutenzione e riqualificazione della rete stradale cittadina, intervenendo contemporaneamente in più aree strategiche della città. Avere quattro cantieri aperti nello stesso momento significa mettere in campo programmazione, risorse e capacità organizzativa per dare risposte concrete ai quartieri e migliorare la sicurezza della circolazione. Particolare attenzione è stata riservata all’organizzazione dei lavori, con una parte significativa delle attività che verrà eseguita nelle ore serali e notturne, così da accelerare gli interventi e ridurre al minimo i disagi per la mobilità cittadina. Si tratta – continuano – di uno sforzo importante che coinvolge uffici, tecnici, operai e imprese impegnati quotidianamente nel miglioramento della rete viaria.

La presenza contemporanea di quattro cantieri in diverse circoscrizioni rappresenta un segnale concreto dell’impegno dell’Amministrazione nel rendere Palermo più sicura, più decorosa e più efficiente. Siamo consapevoli che ogni cantiere comporta inevitabilmente qualche disagio temporaneo, ma questi interventi sono fondamentali per migliorare la qualità delle infrastrutture e restituire ai cittadini strade più moderne e funzionali. Continueremo a investire nella manutenzione e nella cura della città, proseguendo con ulteriori interventi programmati nelle prossime settimane”.