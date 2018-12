“A seguito delle vicende recentemente intercosse e rimbalzate su tutti i quotidiani, ancora una volta abbiamo dimostrato alle autorità competenti di come la nostra attività sia condotta nel pieno rispetto delle normative vigenti”.

Lo dice Vincenzo Di Fresco, amministratore delegato del Country Club locale a cui il 12 dicembre era stata sospesa la licenza dopo controlli della Polizia di Stato in base ai quali sembrava fossero state effettuate opere abusive.

Adesso il Country fa sapere di aver dimostrato la propria correttezza. “Ringraziamo comunque tutti gli organi istituzionali intervenuti tempestivamente per effettuare le necessarie verifiche e rimetterci in condizioni di poter confermare l’intensa programmazione di eventi del periodo di feste – conmtinua la nota dell’A.D. – nonostante tutto ci scusiamo con tutti i nostri amici e affenzionati clienti, per non avervi potuto far divertire lo scorso week end”.

“Tutto lo staff della Discoteca – aggiunge – si augura che dopo questa ennesima conferma, se mai si dovesse nuovamente mettere in dubbio il corretto svolgimento delle attività al Country DiscoClub, si possa agire attraverso tempestive interlocuzioni e/o chiarimenti prima di procedere con provvedimenti cosi drastici e negativi”.

“Certi di aver fatto ancora una volta un buon lavoro in piena sinergia e collaborazione con le autorità preposte alla vigilanza – conclude – vi aspettiamo numerosi per le feste in programma. Grazie sempre per l’affetto e le dimostrazioni di stima ricevute in questi giorni”.