Arrestato dalla polizia

Un uomo di 55 anni originario di Palermo, ricercato per violenza sessuale, atti osceni in luogo pubblico, rapina aggravata e altri reati, è stato arrestato dalla polizia a La Spezia nel quartiere Umbertino. Dovrà scontare una pena di 5 anni e 7 mesi di reclusione per un cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura di Ferrara.

È stato condannato per una serie di reati commessi tra il 2006 e il 2020 nelle provincie di Genova, Pisa, Bologna e Ferrara: violenza sessuale, atti osceni in luogo pubblico, rapina aggravata, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, furto, danneggiamento, resistenza/violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, indebito utilizzo di carte di credito e violazione di norme antiriciclaggio. L’uomo, di fatto senza fissa dimora, era ricercato da alcune settimane dagli agenti della squadra mobile spezzina che avevano raccolto tracce della sua presenza in città e sono riusciti a fermarlo mentre si stava dirigendo verso la stazione ferroviaria.

Violenza sessuale davanti alla figlia minore e revenge porn, arrestato

A fine ottobre 2023, un 38enne di Siracusa è stato arrestato su disposizione del gip del Tribunale di Siracusa, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale aggravata, furto e revenge porn ai danni della ex compagna. L’attività investigativa, avviata dopo la denuncia da parte delle Volanti, che aveva avuto notizie circa la condizione della donna, è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Siracusa. E’ emerso che la donna già da alcuni mesi subiva maltrattamenti da parte dell’ex compagno, il quale anche in presenza della figlia minore della coppia, la minacciava ripetutamente, insultandola, appellandola con epiteti dal contenuto gravemente offensivo e percuotendola, costringendola, pertanto, a vivere in un clima di penose condizioni di vita.

Inoltre, la vittima in svariate occasioni, veniva seguita e raggiunta dall’ex compagno nella sua abitazione, il quale con insistenza si arrampicava alla finestra di casa della donna, nonostante i suoi inviti ad andare via, con l’intenzione di non voler riprendere alcun tipo di rapporto sentimentale.