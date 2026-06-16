Anche questa mattina il Comune di Palermo, attraverso l’Assessorato all’Abitare Sociale, in sinergia con la Polizia Municipale e con l’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), ha provveduto alla riacquisizione di un immobile di edilizia residenziale pubblica nel quartiere San Filippo Neri, per destinarlo immediatamente a una famiglia avente diritto inserita nella graduatoria dell’emergenza abitativa.

Immobile riconsegnato volontariamente

L’alloggio è stato riconsegnato dal precedente assegnatario che, dopo avervi cresciuto i propri figli, ha restituito spontaneamente le chiavi all’amministrazione, consentendo così una rapida riassegnazione a una famiglia composta da sei persone, iscritta da otto anni nelle liste dell’emergenza abitativa del Comune di Palermo.

Ferrandelli: “Una città che ricomincia a funzionare”

“È questo il senso di una città che ricomincia a funzionare normalmente – dichiara l’Assessore all’Abitare Sociale, Fabrizio Ferrandelli –. Una città nella quale chi ha usufruito legittimamente di una casa popolare e non ne ha più titolo la riconsegna alle istituzioni, e nella quale il Comune è in grado di assegnarla tempestivamente a chi ne ha diritto e attende da anni una risposta”.

“Stiamo affermando un principio semplice ma fondamentale: chi ha diritto deve ricevere una casa senza dover sottostare a ricatti, favoritismi o al pagamento di pizzi. Allo stesso tempo, chi non deve più beneficiare del bene pubblico è chiamato a riconsegnarlo alla collettività. È questo il messaggio di legalità che stiamo portando avanti con determinazione”.

Allo Zen in tanti chiedono normalità e rispetto

“Nel quartiere San Filippo Neri – prosegue Ferrandelli – sono tantissimi i cittadini che chiedono normalità e rispetto delle regole. Troppe volte le persone perbene sono state mortificate e offese dai comportamenti di una minoranza che ha preteso di sostituirsi alle istituzioni. Oggi dimostriamo che la legalità, la trasparenza e la giustizia sociale possono tornare a essere la regola e non l’eccezione”.

Continuano le verifiche degli immobili popolari

L’Amministrazione comunale continuerà nelle attività di recupero, verifica e riassegnazione degli immobili popolari, affinché il patrimonio pubblico torni a essere uno strumento di tutela per le famiglie più fragili e di affermazione concreta dei diritti dei cittadini.