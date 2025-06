La “nave maledetta” torna alla luce. È stata sollevata definitivamente dalle gru Hebo Lift 10 e 2. Il veliero Bayesian, colato a picco a Porticello la notte del 19 agosto dello scorso anno, adesso dovrà essere svuotato dell’acqua residua.

Già ieri l’imbarcazione era stata portata a galla per inserire altre cime ed era stata visibile ad occhio per poco meno di un’ora.

Questa mattina lo scafo è stato fissato fuori acqua e resterà finalmente visibile definitivamente dopo 10 mesi di inabissamento.

Le operazioni di “svuotamento”

Seguono le operazioni per svuotare lo scafo dall’acqua che vi si trova all’interno e che lo rende estremamente pesante. Solo dopo aver completamente liberato il veliero dall’acqua sarà possibile verificare la reazione dell’ imbarcazione allo svuotamento.

Le operazioni sotto gli occhi dei magistrati inquirenti

A bordo di una motovedetta sono arrivati il pm Raffaele Cammarano che ha coordinato le indagini e alcuni militari della capitaneria che hanno eseguito le indagini sul naufragio.

Attorno alla zona del recupero ci sono diverse motovedette della Capitaneria per controllare la zona e verificare che non vi sia versamento di carburante dall’imbarcazione. Sono presenti in zona anche i tecnici dell’Arpa e si stanno utilizzando dei droni che con raggi infrarossi riescono ad intercettare il minimo rischio di inquinamento.

Lunedì atteso in banchina a Termini Imerese

Negli ultimi tre giorni lo scafo è stato sollevato in posizione verticale, consentendo l’accesso al lato di dritta, precedentemente inaccessibile, che giaceva direttamente sul fondale marino, a 50 metri di profondità.

Lo scafo è stato costantemente sostenuto da otto cinghie di sollevamento in acciaio – quattro sotto ciascuna sezione di prua e di poppa.

Il cronoprogramma del recupero prevede che, in presenza di condizioni di mare favorevoli, l’Hebo Lift 10 parta dal cantiere nel corso della giornata di domenica diretta al porto di Termini Imerese. Lì, dopo l’attracco, il Bayesian verrà sollevato sul lato sinistro dalla gru, alloggiato nella struttura in acciaio appositamente realizzata, attualmente in attesa in banchina e collocato in condizione di sicurezza e stabilità.