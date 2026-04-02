Via libera definitivo dalla Regione alla realizzazione della vasca VII-bis della discarica di Bellolampo, a Palermo. L’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, ha firmato il decreto con cui viene rilasciato il Provvedimento autorizzativo unico regionale (P.a.u.r.), documento che raccoglie in sé tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera.

Infrastrutture indispensabile

“Con la firma di questo decreto diamo una risposta concreta e molto attesa alla città di Palermo – dice l’assessore Savarino – La vasca VII-bis è un’infrastruttura strategica e indispensabile per la gestione dei rifiuti del capoluogo siciliano. Abbiamo chiuso un iter complesso, fatto di valutazioni tecniche rigorose e di un costante dialogo tra le istituzioni coinvolte, nel pieno rispetto delle normative ambientali. Questo provvedimento dimostra che quando gli enti lavorano insieme con rigore e senso di responsabilità verso i cittadini e il territorio, i risultati arrivano”.

Il provvedimento include la Valutazione positiva di impatto ambientale (Via) rilasciata a settembre 2025 e l’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) emessa a febbraio 2026, entrambe favorevoli al progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi presso la piattaforma impiantistica di Palermo.