È stata rimossa la struttura di metallo che poggiava sul litorale del lido Pietro Campana abbandonata sul litorale di Isola delle Femmine, collocata di fronte il parco Dune.

Nel 2022 il questore di Palermo aveva sospeso la licenza del locale per trenta giorni. Erano state riscontrate irregolarità. Il Comune ha dismesso la struttura con ordinanza urgente per gravi motivi igienico-sanitari e pericolo per la pubblica incolumità. L’area è stata riqualificata con fondi stanziati dalla Regione Siciliana. Lo rende noto il sindaco di Isola Orazio Nevoloso.

“Voglio esprimere la mia grande soddisfazione per la rimozione dell’ex struttura balneare situata sopra un tratto di scogliera conosciuta dagli isolani come “Pietra Campana” e ricadente nell’area marina protetta Capo Gallo – Isola delle Femmine. Il risultato è stato raggiunto grazie alla concreta sinergia fra gli uffici comunali e gli uffici del demanio regionale. Questo intervento è stato possibile grazie ad un finanziamento regionale.

Va ricordato, inoltre, che in quest’area e nell’area dell’ex struttura balneare Cafè del Mar non sarà più possibile rilasciare concessioni demaniali in quanto cancellate, per decisione unanime prima della giunta e poi del consiglio comunale, in sede di pre-adozione del piano di utilizzo del demanio marittimo”.