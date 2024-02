L'impianto verrà spostato

E’ tornato il metano nel comune di San Giuseppe Jato dopo la frana che ha danneggiato e provocato un incendio nella conduttura nella zona di Portella della Ginestra in territorio di Piana degli Albanesi.

Ci sono ancora alcune zone dove anche il gas non è arrivato per la presenza di alcune bolle d’aria. Gli operai stanno eseguendo la manutenzione per riportare il gas in tutta la rete e rifornire gli utenti. Nel corso della giornata di ieri e delle notte è stato realizzato un by pass che ha consentito di ripristinare la fornitura.

“La società che gestisce l’impianto ha deciso di spostare la condotta – dice il sindaco di San Giuseppe Jato Giuseppe Siviglia – In quella zona ci sonio frequenti smottamenti e il rischio di nuove interruzioni è alto. Così sono previsti lavori per mettere in sicurezza l’impianto, evitare nuovi disagi ai cittadini di San Giuseppe e rischiare nuovi incendi”.