Interventi iniziati in questi giorni

Lavori in corso al teatro Politeama di Palermo. Da qualche giorno infatti, nei pressi della storica struttura di piazza Ruggero Settimo che ha ospitato nelle scorse settimane diversi eventi, tra i quali la cena di compleanno del magnate giapponese Kaoru Nakajima, sono in azione alcuni operai. Secondo quanto riferiscono gli uffici della FOSS, gli interventi in questione sarebbero di competenza del Comune di Palermo. Gli addetti ai lavori, circa una mezza dozzina, hanno operato in queste ore servendosi di quello che in gergo tecnico viene definita “ragno”, ovvero una piattaforma mobile elevabile attraverso un macchinario presente su un camion che funge da appoggio.

Interventi in corso sul prospetto del teatro Politeama

I tecnici, questa mattina, stavano in particolare lavorando sulla parte superiore del prospetto esterno centrale che dà su piazza Ruggero Settimo. Luogo che, il prossimo 31 dicembre, ospiterà il concerto di Capodanno che vedrà protagonista la cantante Elodie. Con riguardo all’area di lavori, la zona interessata dagli interventi vede presenti alcuni bassorilievi e decorazioni architettoniche di notevole rilevanza artistica. Azioni mirate, riferiscono gli uffici della FOSS, all’analisi e a piccoli lavori di manutenzione ordinaria. Ad assistere le maestranze che stavano operando nei pressi del tetto, alcuni tecnici intenti a supervisionare le opere da terra. Per motivi di sicurezza, l’area attorno al mezzo pesante di supporto è stata transennata ed interdetta al traffico pedonale.

Oggi atteso evento all’interno della struttura

Proprio nell’area di piazza Ruggero Settimo, oggi, è previsto lo svolgimento di un’importante manifestazione. Si tratta della festa della polizia di stato, alla quale dovrebbe partecipare per i saluti istituzionali il questore Vito Calvino. Fatto per il quale l’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo, con uno specifico atto firmato dai tecnico Francesco Palazzo ed Alessandro Carollo, hanno stabilito alcune limitazione alla circolazione veicolare, in particolare sul fronte dei divieti di sosta. Ciò per “motivi di sicurezza e di ordine pubblico”. Fra le strade coinvolte piazza Ruggero Settimo, via Isidoro La Lumia e via Emerico Amari.