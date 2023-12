Manifestazioni dal centro alla periferia. Domani sera accensione dell'albero e delle luminarie

Eventi dal centro alla periferia, coinvolgimento di tutti gli stakeholders culturali e, come punta di diamante, il concertone del 31 dicembre con Elodie. E’ stato presentato questa mattina nella sede istituzionale di Palazzo Ziino, a Palermo, il calendario delle manifestazioni di Natale e Capodanno. Un carnet di eventi che vedrà il proprio avvio domani sera con l’accensione dell’albero e delle luminarie fra piazza Castelnuovo e via Libertà.

Il calendario di eventi per Natale e Capodanno

A presentare l’elenco degli eventi natalizi il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella e il Capo Area Domenico Verona. Tanti gli eventi in calendario, distribuiti fra il centro e le periferie. Su quest’ultime, si chiuderà oggi il bando da 240.000 euro per l’organizzazione di eventi destinati alle associazioni del terzo settore. Fra le principali novità ci sarà la creazione del presepe natalizio, che sarà realizzato in piazza Marina fra Palazzo Galetti e Palazzo Steri. Il tutto sarà posizionato sul carro di Santa Rosalia. Tornerà anche la musica in filodiffusione in via Libertà. Note natalizie che risuoneranno anche all’interno dei tram. Manifestazioni alle quali non mancherà il contributo delle società Partecipate. Oltre all’albero donato da AMG infatti, oggi rappresentata dal presidente Francesco Scoma, Sispi ha provveduto a realizzare il sito sul quale si potrà consultare giornalmente la lista degli eventi previsti.

“Abbiamo avviato questa idea di un progetto inclusivo – dichiara il sindaco Roberto Lagalla -. Con questo termine, intendiamo questo in una molteplice accezione. Quello del coinvolgimento delle istituzioni culturali, dei territori con attività in tutti i quartieri, dei destinatari universali delle attività. Abbiamo pensato al sociale, all’intrattenimento, alle manifestazioni per i più piccoli. C’è poi il riferimento alla continuità con il nuovo anno. Un programma di manifestazioni natalizie intestato a Palermo Stella Mia, laddove la stella più essere riconosciuta sotto molteplici interpretazioni. Quella che però mi piace di più è quella della devozione a Santa Rosalia, con l’avvicinamento dell’anno del 400°”.

Il concerto di Capodanno con Elodie

Punta di diamante del calendario di eventi è il concerto di Capodanno. Una serata che, come dichiarato dall’assessore Giampiero Cannella, sarà presentata da Salvo La Rosa ed Eliana Chiavetta. “Sicuramente vi hanno detto che ci sarà Elodie a Capodanno – commenta sorridendo Giampiero Cannella -. Ad attendere Elodie ci saranno giovani artisti siciliani che hanno fatto parlare di loro. Ci sarà l’orchestra del teatro Massimo. Non mancherà la comicità con Pandolfo e Vespertino. Ci saranno musicisti che alieteranno la prima parte della serata in attesa del brindisi e del concerto di Elodie. Avremo una serie di manifestazioni in tutta la città – aggiunge -. Non lasceremo indietro nessuno. Tutte le periferie sociali e geografiche saranno coperte da eventi grazie al bando dell’assessorato alla Cultura. Avremmo il mercatino di Natale, ovvero la cittadella dell’artigianato in un piazzale Ungheria riqualificato. Tutte le istituzioni culturali parteciperanno a questi eventi. Avremmo il contributo anche della fanfare dei carabinieri”.

Fra gli artisti che si susseguiranno sul palco di piazza Ruggero Settimo ci sarà anche Sergio Vespertino, il quale fa l’elenco dei buoni propositi per il 2024. “Deve essere tutto gioioso. Abbiamo necessità di tornare a sorridere in modo pieno. Il mio augurio è che ci sia un cambiamento. Siamo stati assediati da tante brutture. Vorrei che ci fosse un cambio di passo. Il mio augurio è di ritrovarci con un nuovo smalto in viso e trovare dentro di noi una piccola rivoluzione. E’ un onore festeggiare con i palermitani. Mi sento palermitano quando esporto i miei spettacoli. Presento la parte buona della nostra terra. Lasciare una porzione di dialetto in modo che venga assorbito dagli altri, insieme ai nostri colori e ai nostri suoni”.

Like this: Like Loading...