Il guasto provocato durante lo scavo della posa di cavi elettrici è stato riparato e l’acqua ricomincia a tornare nelle abitazioni. Lo fa sapere l’Amap, l’azienda che gestisce il servizio idrico nel capoluogo siciliano e la provincia.

I disagi hanno interessato i distretti Oreto-Stazione e Centro Storico.

“Allo ​stato attuale le reti e le sottoreti di distribuzione dei segmenti sopra citati sono già in corso di pressurizzazione per riportare i livelli di erogazione alla normalità – dicono dall’azienda –

​Si stima che il servizio tornerà alla piena regolarità nell’arco delle prossime 24 ore.

Nel periodo transitorio di riavvio saranno possibili lievi e temporanei fenomeni di aumento della torbidità dell’acqua in distribuzione, destinati a riassorbirsi rapidamente.

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Con riferimento all’intervento sulla tubazione principale di alimentazione della città di Palermo, permane invece complessa la situazione legata al grave disservizio causato dalla manomissione di tale condotta, da parte di ditta esecutrice di lavori non di pertinenza di Amap.

​Le attività di manutenzione e i relativi lavori di riparazione sono ancora in corso e sono resi ancora più complessi a causa della massiccia presenza di sottoservizi nell’area dell’intervento, che hanno impedito di velocizzare le attività di scavo e riparazione.

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Amap ha già formalmente avviato tutte le azioni legali necessarie, inclusa la quantificazione analitica dei danni patrimoniali e d’immagine causati dai disservizi e rappresenterà nelle sedi competenti ogni possibile azione di rivalsa”.

Per sopperire alle forti criticità Amap ha provveduto ad alimentare con sistemi alternativi la maggior parte dei distretti idrici. Permane una situazione di riduzione della pressione con possibili interruzioni dell’erogazione nei seguenti distretti: Villagrazia basso, Borgo Ulivia, Santa Maria di Gesù basso, Borgo Nuovo, Cep.