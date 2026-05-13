Il prossimo martedì 19 maggio 2026, a partire dalle ore 9.30, a Palazzo Comitini a Palermo diverrà il centro del dibattito sulla fiscalità territoriale. L’evento, promosso dalla Città metropolitana di Palermo in collaborazione con Ifel e Asael, accenderà i riflettori sulla “Definizione agevolata per i tributi locali”, un tema di cruciale importanza per l’equilibrio finanziario degli enti pubblici. Il seminario si propone come un momento di confronto strategico tra amministratori, dirigenti e professionisti del settore tributario per analizzare le nuove sinergie tra i Comuni e il fisco.

Istituzioni e innovazione: presentato l’e-book sul ruolo dei comuni

La mattinata si aprirà con la sessione dedicata ai saluti istituzionali, affidati ai vertici della Città metropolitana: il sindaco metropolitano Roberto Lagalla, il segretario generale Francesco Mario Fragale e il direttore generale Nicola Vernuccio. Oltre all’analisi normativa, la giornata ospiterà un momento di grande rilievo tecnico con la presentazione dell’e-book intitolato “Il ruolo e la partecipazione dei Comuni nelle attività di contrasto all’evasione fiscale”. Il volume, curato dal tavolo tecnico “Fiscalità e bilanci enti locali” della Città metropolitana, rappresenta una guida operativa per potenziare il coordinamento territoriale nella lotta agli illeciti tributari.

Tavola rotonda tra esperti e docenti universitari

I lavori saranno introdotti e moderati dal professore Angelo Cuva, docente di diritto tributario presso l’università degli studi di Palermo e coordinatore del tavolo tecnico metropolitano. Il dibattito entrerà nel vivo con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del panorama finanziario e accademico. Tra gli interventi previsti figurano quelli di Antonio Perrone, docente Unipa, Francesca Proia, responsabile area entrate di Ifel, e Bohuslav Basile, ragioniere generale del Comune di Palermo. Contribuiranno alla discussione anche gli esperti Riccardo Compagnino e Matteo Cocchiara, presidente dell’Asael, entrambi componenti del tavolo tecnico metropolitano.

La definizione agevolata come leva per la riscossione virtuosa

Al centro del seminario vi è la “definizione agevolata”, interpretata non solo come misura di semplificazione, ma come strumento fondamentale per una riscossione virtuosa e per la pacificazione del contenzioso tributario. In una fase di profonda trasformazione per i bilanci pubblici, l’iniziativa mira a esplorare le opportunità operative che permettano agli enti locali di recuperare risorse essenziali per i servizi ai cittadini. La partecipazione all’evento, sostenuta dalla collaborazione scientifica di Ifel e Asael, è libera fino a esaurimento dei posti disponibili nella sala di via Maqueda.