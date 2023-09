è accaduto nella notte in via del Vespro

Lite e rissa tra due famiglie, fra di loro imparentate, la scorse notte in via del Vespro, non lontano dall’ospedale Policlinico a Palermo. Urla, calci e pugni tra due uomini hanno svegliato i residenti che hanno chiamato la polizia.

L’aggressione è avvenuta in due momenti. Durante la rissa i due uomini sono arrivati alla mani. La peggio l’ha avuta la moglie di uno dei due che per cercare di dividerli è scivolata sbattendo il volto e procurandosi una ferita al labbro. Sono intervenute tre volanti di polizia e due ambulanze del 118 inviate a scopo precauzionale. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno ascoltato alcune delle persone coinvolte e altri residenti che avrebbero assistito alla scena. Circa un’ora dopo la situazione è tornata alla normalità.

Nuova maxi rissa a Sferracavallo, volano sedie in piazza, un ferito

Qualche giorno fa la storia si è ripetuta nella borgata marinara di Sferracavallo: lanci di sedie, caos e zuffe si sono verificati ieri durante la serata “i quaranta che ballano i novanta” presso piazza Beccadelli, uno spettacolo di musica anni 90.

Questa volta tra i protagonisti della rissa sono ambulanti. Non si conoscono momentaneamente le cause della contesa che ha avuto inizio ieri sera durante l’evento musicale; la rissa inizialmente ha coinvolto ambulanti abusivi presenti presso la piazza poi ha interessato anche un ristoratore. Il lancio delle sedie e dei tavolini ha di fatti colpito la testa di un abusivo causandogli un taglio alla nuca. A documentare l’ennesima rissa ci sarebbe un video girato da uno dei partecipanti.

Nuovi disordini che rendono sempre di più Sferracavallo bisognosa di maggior controllo e sicurezza. I residenti già il 5 maggio scorso hanno fatto richiesta del servizio “Alto impatto” da attivare presso il borgo marinaro; un presidio che supporterebbe la polizia municipale nella gestione dell’ordine pubblico e della viabilità.

Maxi rissa tra palermitani e cinesi dopo grave incidente

Maxi rissa nella notte di alcuni giorni fa tra un gruppo di cinque palermitani e cinque cinesi nel centro del capoluogo siciliano. La causa un incidente stradale che si è verificato in viale dei Picciotti dove sono rimasti gravemente feriti due ragazzi di 16 anni che viaggiavano a bordo di un Piaggio Liberty che si è scontrato con una Volkswagen Tiguan guidata da un automobilista cinese.

Quest’ultimo dopo l’incidente è stato portato all’ospedale Buccheri La Ferla, i due ragazzi in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. La rissa è scoppiata durante i rilievi eseguiti dagli agenti della polizia municipale sul luogo dello scontro.

Gli amici dei feriti si sono presentati nella zona. E’ nata una discussione finita con una scazzottata alcuni feriti e dieci denunciati. A riportare la calma diversi carabinieri del radiomobile arrivati sul luogo dell’incidente. Sono in corso indagini.