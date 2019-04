Intervento degli agenti della polizia e del 118

Rissa in piazza Don Bosco a Palermo tra un gruppo di ragazzi. Erano circa le 4,30 quando due ragazzi, che erano con gruppi diversi, per motivi futili hanno iniziato a battibeccare. Una parola di troppo e si è arrivati alle mani. Una rissa, spintoni e pugni.

Uno dei due ragazzi è rimasto per terra sanguinante non respirava bene. Ed è arrivata la paura.

In piazza Don Bosco sono intervenute quattro volanti della polizia e un’ambulanza del 118, che ha soccorso il ragazzo e lo ha portato a Villa Sofia: le sue condizioni non sono gravi. La paura però, negli occhi dei testimoni, è rimasta tutta. Sono cose che in città, soprattutto nei luoghi della movida, succedono troppo, troppo spesso.

L’alcol come principale causa, ovviamente. Come rilevato dalla polizia negli scorsi giorni, le attività di somministrazione di alimenti e bevande si trasformano in vere e proprie discoteche senza essere in possesso dei più basilari requisiti di sicurezza.

Controlli che sempre più spesso riguardano anche gli esercizi che dietro le insegne di Internet Point nascondono attività per la raccolta illegale di scommesse su eventi sportivi senza essere in possesso delle apposite licenze rilasciate dal questore della provincia.

Ad esempio, negli ultimi giorni, gli agenti della squadra della divisione polizia amministrativa e sociale della questura, hanno sottoposto a controllo un locale all’Arenella, al cui interno vi erano circa 200 persone intente a ballare, sebbene il titolare fosse munito di sola licenza di somministrazione di cibo e bevande. Multa e denuncia per il gestore.