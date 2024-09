La polizia di Stato ha identificato due giovani, G.G. ed S.C. entrambi 27enni, per i quali è stata applicata dal gip la misura cautelare dell’obbligo di dimora. Sono accusati a vario titolo di estorsione, tentata estorsione e lesioni personali. Lo scorso maggio un gruppo di giovani pretendeva delle consumazioni gratis all’interno di un locale.

Ricostruzione della maxi rissa

Gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno ricostruito quanto avvenuto durante una maxi rissa dentro il locale. Un barman aveva prima dato alcune consumazioni gratis ai giovani. Poi si era rifiutato di darne ancora. Da qui la reazione violenta dei giovani. Il barman si è dapprima nascosto in una stanza adiacente, una volta uscito è stato colpito con un pugno che gli ha provocato una lacerazione dell’orecchio giudicata guaribile in 15 giorni.

Indagini

Gli agenti, grazie al racconto dei dipendenti e della vittima e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno ricostruito quanto accaduto e indagato i primi due autori della rissa.

Commerciante colpita alla testa durante una rapina in centro, scatta un arresto

Ha colpito alla testa una commerciante africana che ha tentato di rapinare in centro a Palermo. I carabinieri sono riusciti a risalire e arrestare il tunisino che ha cercato di rapinare la donna in via Divisi.

La rapina

Il rapinatore ha minacciato la donna che ha reagito e non ha consegnato i soldi in cassa. L’aggressore ha preso un oggetto e ha colpito più volte la donna in testa. Poi è fuggito. I militari hanno iniziato le ricerche e lo hanno raggiunto nella zona di via Maqueda. Sono stati i passanti a lanciare l’allarme. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

Contesto del crimine e intervento delle forze dell’ordine

La vittima ha una bottega di generi alimentari non distante dalla zona pedonale di via Maqueda dove da mesi residenti e commercianti denunciano degrado e violenza. La donna si è ribellata e il rapinatore l’ha ferita. Sono stati i passanti a chiamare i soccorsi e i carabinieri che hanno bloccato il rapinatore dopo un breve tentativo di fuga. È stata curata al pronto soccorso del Policlinico, per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

Altri episodi di violenza nella zona

Sempre nella stessa zona un giovane tunisino è stato pestato a sangue da un somalo lo scorso 4 luglio durante una rissa ed è morto dopo alcuni giorni di agonia.

Arresti e denunce per rissa in un bar

Successivamente due tunisini sono stati arrestati e due bengalesi denunciati per una rissa scoppiata in un bar sempre in via Maqueda che ha causato due feriti (uno grave). I due tunisini non volevano pagare il conto e hanno colpito alla testa, con una bottiglia, il titolare del bar.

Ci sono delle bande che si contendono la supremazia di una grossa fetta del centro storico di Palermo.

A Palermo nasce un “super-comitato cittadino” per fronteggiare le emergenze

A Palermo è nato un nuovo coordinamento che unisce diversi comitati cittadini e gruppi di volontari. Costituito ufficialmente il 30 luglio, questo organismo mira a rafforzare l’azione dei cittadini di fronte alle sfide urbane, come l’emergenza rifiuti e i problemi di sicurezza. Il coordinamento si propone come intermediario tra i cittadini e le istituzioni, cercando di promuovere il dialogo e la collaborazione su temi cruciali quali la sicurezza del territorio, la gestione della movida e il degrado urbano. L’iniziativa nasce dalla volontà di creare un fronte comune e più efficace per affrontare le problematiche della città, evitando la frammentazione degli sforzi e promuovendo un’azione coordinata e incisiva.