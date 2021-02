Controlli anticovid a Palermo

Scovato ieri un ristorante aperto a Palermo oltre l’orario consentito con tanto di clienti seduti ai tavoli a cenare. I carabinieri del radiomobile di Palermo hanno multato un commerciante e cinque clienti trovati dentro un ristorante aperto in via Torrearsa a Palermo.

I militari hanno trovato i clienti seduti al tavolo a cenare oltre l’orario previsto. Sono scattate le multe per tutti complessivamente 2.400 euro.

Uno dei presenti è stato anche denunciato per resistenza e oltraggio per non avere voluto fornite le proprie generalità ai carabinieri durante le operazioni di identificazione.