Controcorrente e Progetto Civico Italia si ritirano sulle Madonie per pianificare le prossime sfide. E l’incontro sulle montagne partorisce la segreteria regionale del movimento fondato da Ismaele La Vardera.

Lo annuncia lo stesso movimento al culmine di un fine settimana in ritiro in montagna. “Si è riunita la classe dirigente del movimento Controcorrente, insieme a Progetto Civico Italia di cui Ismaele La Vardera è presidente. Sindaci, amministratori e consiglieri provenienti da tutta la Sicilia si sono incontrati a Castellana Sicula, nel palermitano, per pianificare le prossime strategie” annuncia una nota del Movimento.

Le Madonie scelta strategica per dare segnale al territorio

La scelta di vedersi sulle Madonie viene considerata strategica dal movimento “poiché si tratta di un territorio che soffre problemi che accomunano tutte le aree interne siciliane. Nell’occasione si è parlato di futuro, idee e strategie in occasione delle prossime scadenze elettorali”.

Presente anche l’ex deputato Carmelo Miceli oggi segretario regionale di Progetto Civico Italia insieme ai quadri dirigenti del movimento che fa capo all’assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato.

Il ritiro partorisce la prima segreteria del movimento

E il ritiro sulla Madonie è stata anche l’occasione per dar vita alla prima segreteria del movimento di La Vardera che dunque da adesso non sarà più un uomo solo al comando (almeno sulla carta).

Durante l’incontro, infatti, è stata anche presentata la segreteria regionale di Controcorrente composta da tutti i quattro deputati del movimento ovvero Ismaele La Vardera, José Marano, Alessandro De Leo, Carlo Gilistro. Chiamati a farne parte anche i fondatori del movimento Gandolfo Lo Verde, Marianna Piazza e Filippo Occhipinti oltre al vice coordinatore regionale Massimo Fiumara, la vicepresidente onoraria ed ex deputata Piera Aiello, l’ex eurodeputata Sonia Alfano, il presidente dei dipartimenti, l’avvocato Filippo Maugeri, l’ex deputato regionale Miguel Donegani, l’avvocato Francesco Leone e il consigliere comunale di Ustica Diego Altezza.