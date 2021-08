Il giovane dal 9 agosto non era tornato a casa

E’ stato ritrovato in mare il corpo senza vita di Alfredo Pezzino Rao, il giovane palermitano di 28 anni che da due giorni non era tornato a casa. La famiglia aveva presentato denuncia e chiesto l’intervento per le ricerche.

Ricerche che sono iniziate ieri quando l’auto del giovane è stata trovata nei pressi della spiaggia di Barcarello. Qui c’erano anche uno zaino con alcuni effetti personale e le custodie delle maschere e delle pinne. Il giovane spesso usciva in mare.

Questa volta deve avere avuto un malore. Il corpo è stato trovato da un catamarano che si trovava in zona e ha visto il corpo galleggiare. Da ore ormai i sommozzatori dei vigili del fuoco, dagli uomini della Capitaneria che insieme ad un elicottero hanno battuto palmo a palmo il litorale.

Le ricerche sono andate avanti tutta la mattina. Proprio questo pomeriggio a due miglia dall’isolotto di Isola delle Femmine il ritrovamento.