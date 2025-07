E’ stato ritrovato il corpo senza vita del turista polacco di 33 anni disperso da ieri nel mare di Ciammarita a Trappeto (Palermo). Il giovane era entrato in mare con alcuni amici ma non è tornato a riva.

Il corpo di Jan Stanislaw Kantor senza vita è stato ritrovato dagli uomini e dalle donne della capitaneria di porto e dei vigili del fuoco impegnati nelle ricerche da ieri quando è scattato l’allarme da parte dei familiari e degli amici che si trovavano in spiaggia con lui e che lo avrebbero visto in difficoltà tra le onde. Adesso il corpo sarà portato in porto a Terrasini.

Il medico legale eseguirà l’ispezione sul corpo del turista e valutare con il pm di turno se eseguire o meno l’autopsia.