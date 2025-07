Occorre puntare sull’applicazione dell’intelligenza artificiale alle PMI

Cambio al vertice della Piccola Industria di Confindustria Sicilia: il nuovo presidente è Roberto Franchina, imprenditore messinese classe 1967, eletto questa mattina dal Comitato regionale riunito a Palermo.

Franchina, già presidente del Comitato Piccola Industria di Sicindustria, è una figura di lunga esperienza nel mondo confindustriale. Nel suo curriculum spiccano incarichi di rilievo come componente del Comitato di Direzione della rivista “L’Imprenditore”, oltre a ruoli nel Consiglio Generale e nel Comitato di Presidenza di Sicindustria.

Innovazione, energia e PMI: le priorità del nuovo presidente

Al centro del suo mandato biennale, Franchina mette innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. “Occorre puntare sull’applicazione dell’intelligenza artificiale alle PMI – ha dichiarato – per modernizzare i processi, ottimizzare le risorse e restare competitivi in un’economia globale che corre veloce”.

Un altro nodo strategico è quello energetico. “La transizione ‘clean’ – ha sottolineato – deve diventare un’opportunità concreta per le imprese, attraverso l’efficienza energetica degli impianti e dei processi industriali. Solo così potremo costruire un modello produttivo più sostenibile, autonomo ed efficiente”.

Franchina ha poi lanciato un appello all’unità del sistema associativo: “Credo profondamente nella capacità delle nostre PMI di guidare il cambiamento, se sostenute da un sistema presente, competente e unito. E per me unità non significa uniformità, ma sintesi delle differenze in un progetto comune”.

Arrivano intanto i primi auguri ufficiali: Giovanni Baroni, presidente nazionale della Piccola Industria, e Gaetano Vecchio, presidente di Confindustria Sicilia, hanno espresso “congratulazioni e buon lavoro” al nuovo presidente.

Con la guida Franchina, le piccole imprese siciliane puntano a rafforzare il proprio ruolo nel futuro economico dell’isola, tra trasformazione digitale e nuova cultura industriale.