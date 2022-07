Sei le tappe in sei diverse province

Torna in tour con il suo ultimo spettacolo estivo il palermitano Roberto Lipari, attore comico che ha riservato per la Sicilia ben sei tappe. Dal 23 al 31 luglio prossimo toccherà sei diverse province con il suo “Non ce n’è comico!”, prodotto e distribuito da Tramp Management.

Le tappe

Il 23 luglio sarà a Triscina Selinunte al teatro “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia”, l’indomani a Terrasini all’anfiteatro Villa a Mare; il 26 luglio tappa a Catania a Villa Bellini, il 27 luglio ad Agrigento al Tempio di Giunone, il successivo 30 luglio al castello di Donnafugata in provincia di Ragusa ed infine il 31 luglio a Noto nel Cortile Collegio dei Gesuiti. Il prezzo del biglietto oscillerà da 15 a 20 euro oltre al ticket di eventuale prevendita. I biglietti si troveranno anche online sul sito trampmanagement.com.

Lo spettacolo

Nel suo spettacolo “Non ce n’è comico”, scritto insieme a Roberto Anelli e Ignazio Rosato, Lipari ritrae personaggi e ambienti reali ed attuali, descritti in toni che vanno dalla pacata ironia alla denuncia sociale sui temi più caldi quali la famiglia, il futuro dei giovani, la politica, il lavoro. Con ironia tratta anche il tema della pandemia, perché sorridere è l’arma più potente per ricominciare a guardare al futuro. Battute, poesia, satira, segneranno un percorso di riflessione, non solo sul momento che stiamo vivendo, ma anche sui paradossi di una nazione e di una regione, la Sicilia, ricca di spunti comici.

Il successo di Roberto

Roberto Lipari si presenta al grande pubblico come attore comico garbato ed intelligente che in poco tempo è riuscito ad ottenere un buon seguito di ammiratori che lo hanno apprezzato di recente nella conduzione del tg satirico più conosciuto d’Italia “Striscia la Notizia”. Con i suoi filmati umoristici, progettati e realizzati ad hoc, ha acquistato popolarità ed i suoi video sono largamente condivisi nel mondo del web tramite i social network. I temi sociali, presenti in tutti i video, sono affrontati con graffiante ironia e con una morale che fa riflettere.