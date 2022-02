Sostituzione dietro al bancone del tg satirico

Enzo Iacchetti è risultato positivo al Covid-19. Ieri sera, quindi, non ha potuto condurre Striscia La Notizia con Ezio Greggio.

Di conseguenza, dietro al bancone del TG satirico di Antonio Ricci, in onda da lunedì a sabato su Canale 5, è tornata la coppia palermitana composta da Sergio Friscia e Roberto Lipari. Si tratta di un ritorno: i due hanno già condotto il programma dal 3 novembre all’11 dicembre 2021.

Ezio Greggio ha dato la notizia su Instagram, con un video dagli studi del TG satirico: “Stasera io ed @enzinoiacchetti non saremo in onda. Enzo ha beccato il Covid. Io no, ma per precauzione pur essendo negativo al test molecolare, pur con 3 dosi di Pfizer e quindi ‘boosterato’ non vado in onda”.

Nel video, invece, Greggio ha detto: “Enzino ha contratto il Covid. Per motivi precauzionali, anch’io non andrò in onda. Sono qui in camerino perché sono venuto sul luogo di lavoro, sono stato testato negativo ma andare in onda con la mascherina, effettivamente. era un po’ complicato, anche se avrei potuto farlo. Io ed Enzino staremo a casa per qualche giorno e torneremo non appena la situazione ce lo permetterà. Un abbraccio a tutti. Viva Striscia”.

Nel mese di dicembre è stato Roberto Lipari a contrarre il Covid-19, finendo anche in ospedale, poi la guarigione, come annunciato in un post sui social di giorno 29: “Sono tornato NEGATIVO! Ci tengo a dirvelo, anche per darvi almeno una notizia buona in mezzo alle tante non proprio buone che siamo tornati a sentire negli ultimi giorni”.

Il video: