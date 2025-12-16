Gli interventi saranno sviluppati all'interno del Polo Meccatronica Valley

Come preparare i giovani alle sfide del futuro digitale e sostenibile? L’Unione europea ha deciso di rispondere investendo quasi un milione di euro in due progetti che nascono in Sicilia e parlano al mondo: AgroRobotics e Youth Hub, due iniziative strategiche selezionate dai programmi Erasmus+ ed Erasmus+ KA220-YOU per promuovere robotica agricola e competenze digitali per gli youth workers.

I progetti saranno sviluppati nell’incubatore di Termini Imerese del Polo Meccatronica Valley, con la collaborazione dell’Università di Palermo, dell’impresa sociale Prism e di numerosi partner internazionali, tra cui università e organizzazioni provenienti da Germania, Finlandia, Portogallo, Austria, Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di trasformare la formazione universitaria e il lavoro giovanile attraverso l’innovazione tecnologica, l’inclusione e la collaborazione europea.

“Essere stati scelti dall’Ue per gestire due progetti con al centro i giovani è un riconoscimento che qualifica le attività che stiamo portando avanti – dice il presidente del Polo Meccatronica Valley, Antonello Mineo – Sostenere start up, giovani e imprese è la nostra mission. Stiamo lavorando su questi fronti da tanti anni con l’obiettivo di accelerare i processi territoriali dando supporto a chi intende investire in idee e progetti d’innovazione per creare sviluppo ad alto valore aggiunto e opportunità imprenditoriali e occupazionali, attraverso tecniche e strumenti all’avanguardia”.

Robotica e intelligenza artificiale per un’agricoltura smart

Il progetto AgroRobotics, finanziato dal programma Erasmus+ e coordinato dall’Università di Palermo, mira a riformare la formazione universitaria nel settore agricolo, introducendo approcci interattivi e multidisciplinari.

I partner coinvolti includono Prism impresa sociale, il Polo Meccatronica Valley e istituzioni accademiche di Grecia, Portogallo, Austria e Bulgaria. Il progetto durerà 35 mesi e si articolerà in cinque pacchetti di lavoro, ciascuno pensato per contribuire alla transizione verso un’agricoltura digitale in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.

I punti chiave dell’iniziativa:

Corso universitario AgroRobotics , con manuali su robotica, AI e smart farming;

, con manuali su robotica, AI e smart farming; Piattaforma digitale SmartFarm Hub , con materiali formativi, linee guida e contenuti multimediali;

, con materiali formativi, linee guida e contenuti multimediali; Manuale operativo “Managing a smart farm” , per strategie di utilizzo delle tecnologie digitali;

, per strategie di utilizzo delle tecnologie digitali; Coinvolgimento diretto di università, imprese e comunità locali per sperimentare e migliorare i contenuti formativi;

per sperimentare e migliorare i contenuti formativi; Eventi, pubblicazioni e strumenti di networking per valorizzare e diffondere i risultati.

Un progetto che guarda avanti, puntando sull’uso di droni, robot, sensori digitali e intelligenza artificiale per rendere l’agricoltura più sostenibile, efficiente e accessibile.

Inclusione digitale e resilienza emotiva: nasce Youth Hub

Il secondo progetto, Youth Hub, è invece dedicato agli youth workers, ovvero operatori sociali e culturali che lavorano con i giovani. Finanziato dal programma Erasmus+ KA220-YOU, Youth Hub mira a rafforzare l’innovazione del lavoro giovanile, promuovendo un approccio integrato tra alfabetizzazione digitale, inclusione sociale e resilienza emotiva.

“Siamo sempre lieti di svolgere il ruolo di facilitatori per diffondere le opportunità europee sul territorio – sottolinea Alessandro Melillo, direttore di Prism impresa sociale – Questi progetti sono una ulteriore conferma della sinergia con il Polo Meccatronica, con cui condividiamo l’ufficio di Bruxelles e lavoriamo per creare una finestra sull’Europa e sull’internazionale delle eccellenze territoriali di Meccatronica”.

Youth Hub sarà coordinato da un consorzio europeo che include:

European Youth4Media Network (Germania)

(Germania) Polo Meccatronica Valley (Italia)

(Italia) Universal, z.s. (Repubblica Ceca)

(Repubblica Ceca) Asda ry (Finlandia)

(Finlandia) Fundacja dla Migrantów Dobry Start (Polonia)

Anche in questo caso, il progetto prevede cinque pacchetti di lavoro, con attività mirate a:

Potenziare le competenze digitali degli youth workers;

degli youth workers; Fornire strumenti formativi per un uso consapevole della tecnologia da parte dei giovani ;

; Sostenere i giovani vulnerabili e sfollati , offrendo risorse su misura per superare difficoltà psicologiche e favorire l’inclusione;

, offrendo risorse su misura per superare difficoltà psicologiche e favorire l’inclusione; Promuovere la cooperazione tra organizzazioni giovanili europee per lo scambio di buone pratiche.

Un progetto dal forte impatto sociale, che punta a costruire comunità più coese, inclusive e resilienti, partendo dalle competenze di chi lavora quotidianamente a contatto con i giovani.