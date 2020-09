Indagini dei carabinieri

Un giovane di 23 anni di Roccamena (Pa) è stato arrestato dai carabinieri per avere picchiato e aggredito la sua ragazza di 19 anni.

La giovane è stata portata in ospedale con varie escoriazioni. La prognosi di 5 giorni. L’arresto del giovane è stato convalidato dal giudice che ha disposto i domiciliari.

“Un anno fa dal palco di piazza papa Giovanni XXIII lanciai un grido d’allarme denunciando uno dei fenomeni che avvelena la nostra piccola comunità: la droga. Successivamente, nell’inverno, per la precisione nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, durante un evento promosso dal comune, feci un intervento, denunciando quest’altro tema sociale da non sottovalutare nel nostro territorio. Il messaggio non è stato recepito da alcuni, anzi “criticato”. – dice il sindaco Giuseppe Palmeri –

È passato un anno, e in questo anno, i sopra citati fenomeni purtroppo si sono ripetuti. Per cui, nel ringraziare il comandante e tutta la stazione dei carabinieri di Roccamena per il lavoro svolto fino ora, chiedo a tutti i cittadini di collaborare con gli stessi dando più informazioni possibili affinché insieme possiamo sconfiggere questi orribili fenomeni. Ciò premesso, questa amministrazione, ribadisce fermamente la propria condanna, senza se e senza ma, a qualsiasi sopruso e a qualsiasi atto di violenza”.