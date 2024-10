Un incendio di rifiuti nei pressi della scuola Giuliana Saladino nel quartiere Cep di Palermo ha causato l’evacuazione immediata dell’istituto comprensivo. Il dirigente scolastico, Giusto Catania, ha disposto l’allontanamento di studenti e personale a causa del fumo e dei cattivi odori che si propagavano all’interno dell’edificio.

Rischio salute per studenti e personale

La decisione è stata presa per tutelare la salute di studenti e lavoratori, considerando il rischio di esalazioni tossiche provenienti dai rifiuti in fiamme in via Barisano da Trani. L’intervento tempestivo ha permesso di mettere in sicurezza tutti i presenti.

Vandali in una scuola nel Palermitano, giovani urinano nel plesso scolastico

Vandali in azione in una scuola dell’infanzia nel Palermitano. Alcuni giovani sono entrati nella scuola Raggio di Sole a Villabate in via Calatafimi danneggiando una finestra e hanno messo a soqquadro alcune aule del plesso. Poi hanno anche urinato in alcuni muri nella zona del corridoio. Sono intervenuti i carabinieri che indagano per risalire agli autori del danneggiamento.

Petardo contro un albero della scuola Impastato alla Noce, fiamme e paura per alunni e insegnanti

Avrebbero lanciato un petardo contro un albero della scuola Peppino Impastato nel quartiere Noce a Palermo. La pianta ha preso fuoco e sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme divampate in via Crociferi. Alcuni residenti hanno raccontato di avere visto un ragazzino lanciare un petardo verso il giardinetto della scuola.

Le fiamme e la paura Dopo lo scoppio sono divampate le fiamme. Gli alunni, accompagnati dalle maestre e dal personale scolastico, si sono ritrovati in uno spazio esterno dell'istituto Impastato, per evitare possibili intossicazioni da fumo. Sono intervenuti i carabinieri per cercare di stabilire cosa sia realmente successo. Grasso: "Un'altra tragedia sfiorata" "Un'altra tragedia sfiorata – dichiara il consigliere della Quinta Circoscrizione Davide Grasso -. Un luogo che dovrebbe essere tra i più sicuri, dove ogni giorno i genitori consegnano per qualche ora al giorno, la cosa più cara che hanno, i propri figli. Proprio 2 giorni fa – conclude Grasso – la mia famiglia ha subito un furto, davanti ad un altro istituito scolastico del quartiere Noce. Noi non ci stiamo più. Siamo stanchi di questi eventi, l'amministrazione si deve dare una mossa e garantire il controllo nelle scuole".