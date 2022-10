Oggi la seconda puntata del talk sul calcio rosanero

Alla seconda puntata di “Rosaenero Web & Tv”, si parla della crisi del Palermo. Un pareggio a reti inviolate con il Cittadella che scontenta tutti. Una partira bruttissima. Di questo parlerà oggi Guido Monastra, voce, volto e memoria storica per tutti gli appassionati di calcio siciliani, insieme a Fabrizio Vitale. Come sempre, arriveranno le puntuali analisi di Salvatore Geraci, decano dei giornalisti sportivi e di Giuseppe Leone.

Rosanero Web & Tv ogni lunedì alle 14,00

Il programma andrà in onda oggi alle 14,00 in diretta su BlogSicilia.it e Stadionews24.it. La trasmissione verrà diffusa anche attraverso le pagine facebook delle due testate giornalistiche. Il programma sarà visibile in differita anche sul grande schermo. Per chi non resiste al fascino del teleschermo, l’appuntamento con Rosaenero Web & Tv è su Video Regione (Canale 14 del digitale terrestre), ogni lunedì alle ore 18,00. Rosaenero Web & Tv è una produzione Siciliaondemand.

Una partita bruttissima

Su Stadionews Monastra ha commentato con durezza l’ultimo match della squadra allenata da Corini:“È finita 0 a 0 tra i fischi più che giustificati dei quasi 20.000 spettatori. Con quale altro punteggio poteva finire? Sarebbe stato 0 a 0 anche giocando fino a venerdì prossimo. E siccome dietro si sono mosse quasi tutte la classifica è ulteriormente peggiorata, come del resto il morale di tutto l’ambiente. Colpa di Corini? Anche, ma da questa squadra ci si aspetterebbe qualcosa di più, anche in tema di aggressività e di capacità agonistica. Invece non si è visto nulla, neanche da parte del Cittadella che aveva cinque assenze e la fatica della Coppa Italia di martedì. La partita è stata di una bruttezza imbarazzante, giocata male da due squadre preoccupate che devono sforzarsi per ricordarsi quando è arrivata l’ultima vittoria. Continue spezzettature del gioco, poche idee, molti falli, decisamente poca serenità. Corini ha praticamente giocato con un 3-5-2 elastico, anche molto visto che a seconda delle sostituzioni si sono cambiati schemi senza che però la squadra sia riuscita mai a raccapezzarsi.

Adesso la parola passa ai tifosi che potranno contattare la redazione di “Rosaenero Web & Tv” per le loro domande.