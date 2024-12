Il 14 dicembre 2024, dalle 9:00 alle 13:00, l’Aula Magna della Facoltà Teologica di Sicilia, in Via Vittorio Emanuele 463 a Palermo, ospiterà un importante evento dedicato ai caregiver. L’iniziativa, promossa dal Rotary, si intitola “Il Rotary per i Caregiver – Tra ombre e speranze” e mira a fornire un’occasione di confronto e supporto a coloro che si prendono cura di persone fragili. L’evento vedrà la partecipazione di diverse figure istituzionali e professionali del settore.

Interventi di esperti per approfondire il ruolo del caregiver

L’incontro sarà presieduto da Antonio Prestigiacomo, Presidente della Commissione per i Caregiver del Distretto 2110 del Rotary in Sicilia e Malta. Rosa Foti introdurrà la complessa tematica con una riflessione sul ruolo del caregiver. Marco Ali, componente del Servizio per le Persone con disabilità della Diocesi di Palermo, affronterà la criticità delle risorse nel contesto dell’assistenza prestata dai caregiver familiari. Ornella Cavarretta si concentrerà sull’importanza del sostegno ai caregiver familiari. Onofrio Farruggio analizzerà il delicato tema dell’amore genitoriale e i suoi limiti di fronte alle malattie incurabili.

Diritti, aspetti psicologici e sociali del caregiver

Vincenza Ferrante, referente regionale – Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità, interverrà sui diritti dei caregiver. Maria Letizia Di Liberti, Dirigente generale assessorato Famiglia, Politiche sociali e Lavoro, approfondirà gli aspetti politici e sociali legati al ruolo del caregiver. Flora Inzerillo, psicoterapeuta, musicoterapeuta e docente a contratto presso Unipa, si concentrerà sulla gestione dello stress assistenziale attraverso la neuroestetica. Rosalia Pennino affronterà il tema del sostegno sociale ai caregiver. Infine, l’avvocato Giuseppe Impiglia illustrerà la normativa regionale siciliana in materia di caregiver, analizzando diritti e doveri.

Un’iniziativa congiunta per sensibilizzare sul tema

L’evento è organizzato in collaborazione tra il Rotary Distretto 2110, La Magia dei Libri, il Rotary Club Palermo Teatro del Sole e il Rotary Viagrande 150.

Like this: Like Loading...