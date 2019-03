La bambina e le due donne in ospedale

Scontro tra due auto in via Villagrazia a Palermo, tre i feriti soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Tra loro c’è anche una bambina.

Lo scontro tra una Fiat Panda e una Citroen C3. I passeggeri a bordo della auto sono stati trasportati all’ospedale Policlinico, La bambina all’ospedale di Cristina.

Non si conoscono le condizioni. Sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili urbani dell’infortunistica che stanno eseguendo i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe fuggito all’alt della polizia dopo che avrebbe commesso un furto nel mercatino di via dell’Airone.

E’ stato inseguito dalla polizia e ha finito la corsa contro la Citroen C3 dove c’erano due donne e una bambina. Tutte e tre finite in ospedale. La madre e la nonna all’ospedale Policlinico, la bimba di 9 anni all’ospedale dei Bambini.

