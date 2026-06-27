I militari della stazione di Piana degli Albanesi, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa, hanno denunciato in stato di libertà un 56enne palermitano. L’uomo, già noto alle forze di polizia per precedenti specifici, è adesso accusato di furto aggravato.

L’analisi dei filmati e lo scambio informativo

L’attività investigativa è scaturita dall’azione delittuosa perpetrata all’interno della cattedrale di San Demetrio “Megalomartire”. Le indagini hanno tratto un decisivo impulso dall’accurata analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dell’edificio religioso, unitamente a un proficuo scambio informativo con altri reparti dell’Arma dislocati sul territorio, impegnati nella disamina di analoghi episodi.

La dinamica del colpo nelle cassette delle offerte

La minuziosa corrispondenza degli elementi raccolti e gli accertamenti condotti dagli operanti hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento e identificare l’uomo. Il cinquantaseienne, approfittando dell’orario di apertura al pubblico e della momentanea assenza di personale addetto alla vigilanza, ha forzato due cassette in legno destinate alle offerte mediante l’utilizzo di un corpo contundente, dileguandosi subito dopo con una somma contante di circa 150 euro.

L’importanza del presidio e del controllo del territorio

L’efficace conclusione dell’operazione evidenzia, ancora una volta, la fondamentale importanza del capillare controllo del territorio svolto quotidianamente dai carabinieri. Grazie alla profonda conoscenza del tessuto locale, alla prontezza d’intervento e a una sinergica collaborazione tra i diversi reparti dell’Arma, i militari sono riusciti a dare una risposta rapida e concreta a un reato che colpisce non solo il patrimonio, ma anche il sentimento religioso e sociale della comunità. La costante presenza sul territorio si conferma così il pilastro imprescindibile per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dei beni comuni.