Indagini dei Falchi della squadra mobile

La polizia di Stato ha arrestato G. B., 40 anni, su un’ordinanza del gip del tribunale di Palermo. L’uomo è accusato di due furti ai danni di un’ottica in centro a Palermo e di un esercizio per articoli sportivi in viale Strasburgo.

I falchi della squadra mobile sono risaliti all’uomo grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza dei negozi. Pochi giorni dopo il furto nel negozio di ottica l’uomo è stato notato nei pressi di un negozio in viale Strasburgo.

Nella borsa è stata trovata una polo ancora con l’etichetta. Messo alle strette ha ammesso il furto. L’uomo si trova ai domiciliari.