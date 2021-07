Bloccato dagli agenti delle volanti e dei falchi della squadra mobile

La polizia di Stato ha arrestato un 21enne incensurato, accusato di furto aggravato di autovettura. Gli agenti di polizia della sezione “contrasto al crimine diffuso” della squadra mobile e delle volanti sono intervenuti all’Addaura dopo la segnalazione di un tentato furto di una mini car.

Il proprietario della vettura attraverso l’applicazione del gps è riuscito a fornire gli spostamenti dell’auto rubata. Le auto della polizia ha percorso via Vergine Maria, via Comandante Simone Gulì e via dei Cantieri. Qui il giovane è stato visto da una volante.

Il giovane non si è fermato all’alt ed è iniziato un inseguimento che si è concluso in via dell’Arsenale. Qui è stato bloccato dai falchi della squadra mobile che hanno riscontrato il danneggiamento della toppa dello sportello, del cilindretto di accensione e del cruscotto sottostante lo sterzo.

Il giovane, un 21enne dello Sperone, arrestato in flagranza del reato di furto aggravato, in attesa di giudizio, è stato portato ai domiciliari. La vettura è stata invece riconsegnata al legittimo proprietario.