I Carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini hanno scoperto gli autori di un furto avvenuto lo scorso 20 dicembre. L’episodio si era consumato in un supermercato della zona, dove un’ anziana, mentre era impegnata a fare la spesa tra le corsie del punto vendita, era stata derubata del proprio telefono cellulare. L’azione dei malviventi, sebbene rapida e condotta con estrema discrezione per non attirare l’attenzione dei presenti, è stata interamente documentata dalle telecamere di sicurezza.

Il furto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza

Proprio l’analisi minuziosa dei filmati estratti dal sistema di videosorveglianza ha permesso ai militari di sbloccare il caso. Attraverso la visione dei frame, gli investigatori sono riusciti a ricostruire fedelmente ogni fase del colpo, isolando i volti dei sospettati e seguendo i loro movimenti fino all’uscita dall’esercizio commerciale. Grazie a questi elementi oggettivi, i Carabinieri sono risaliti all’identità di una coppia di coniugi, considerata responsabile del gesto predatorio ai danni della vittima vulnerabile.

Ammissione di colpa e restituzione della refurtiva

Messi alle strette di fronte alla chiarezza delle prove video e a un quadro indiziario ormai consolidato, i due coniugi non hanno potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità davanti agli uomini dell’Arma. La collaborazione forzata ha consentito inoltre il recupero immediato dello smartphone sottratto, che è stato prontamente riconsegnato alla legittima proprietaria. Per la coppia è scattata formalmente la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica con l’accusa di furto.