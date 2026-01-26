I militari della guardia costiera di Palermo hanno sventato il furto di un’imbarcazione di un’organizzazione che svolge attività sociali alla Cala. L’allarme è scattato quando i volontari dell’ente no-profit ha segnalato alla sala operativa il furto in corso di un natante ormeggiato, mezzo fondamentale per le attività associative e sociali.

Nella zona è arrivata una motovedetta della Capitaneria che hanno intercettato tre malviventi a bordo del natante ancora nelle vicinanze del porticciolo. Dopo un breve inseguimento i ladri sono stati bloccati e portati in caserma dove si trovano le unità navali della Guardia Costiera.

Una volta identificati, i fermati sono stati denunciati per il furto e ricettazione. Le indagini hanno accertato anche il motore fuori-bordo utilizzato per la fuga sarebbe stato rubato: i sospettati non sono stati in grado di fornire alcuna prova circa la legittima provenienza del propulsore.

L’episodio conferma il costante impegno della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Palermo nelle attività di polizia marittima. L’attenzione resta alta su tutto lo specchio acqueo del porto e lungo il litorale per contrastare le condotte illecite e garantire la sicurezza delle proprietà e delle attività che operano quotidianamente in mare.