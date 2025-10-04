I carabinieri del comando provinciale di Palermo del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato tre palermitani di 40, 36 e 34 anni sorpresi mentre rubavano infissi dall’istituto di assistenza regionale “Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia”, attualmente sottoposto ad amministrazione straordinaria.

I militari, hanno notato i 3 individui intenti a smontare e caricare su un mezzo alcuni infissi dell’edificio. L’intervento ha consentito di bloccarli sul posto e di recuperare l’intera refurtiva. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per i 3 indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione conferma, ancora una volta, l’efficacia del costante presidio esercitato dall’Arma dei Carabinieri sul territorio palermitano. Attraverso controlli mirati e presenza attiva nelle aree più sensibili, i militari garantiscono non solo il contrasto ai reati contro il patrimonio, ma anche una ampia azione di tutela dei beni collettivi e del senso di sicurezza della comunità.