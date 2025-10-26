Danno da oltre 10 mila euro

Ottocento litri di olio per un valore di 10 mila euro sono stati rubati nella notte all’oleificio Vitale di contrada Tavolata a Balestrate (Palermo). In due, con il volto coperto da un cappuccio, come si vede nelle immagini del sistema di videosorveglianza dell’oleificio, hanno fatto irruzione nel magazzino dell’azienda agricola portando l’olio extravergine d’oliva, già confezionato e pronto per essere spedito in Germania, dove un cliente aveva effettuato una consistente prenotazione.

Ad accorgersi del furto il titolare Rosario Vitale. Le indagini sono condotte dai i carabinieri della stazione di Balestrate. Gli investigatori stanno analizzando i filmati e verificando se nella zona vi siano altre telecamere, pubbliche o private, che possano aver ripreso i movimenti dei malviventi.

Il furto all’oleificio Vitale ha suscitato sconcerto e preoccupazione tra gli operatori agricoli della zona di Balestrate, che da anni investono nella produzione e commercializzazione di olio extravergine di qualità. Un prodotto simbolo del territorio, frutto del lavoro e della dedizione di tante famiglie, oggi messo nel mirino da chi cerca facili guadagni.