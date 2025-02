Gli strumenti didattici acquistati con i fondi del Pnrr sono stati rubati dai ladri la scorsa notte nella scuola Rita Levi Montalcini a Borgo Nuovo a Palermo.

I ladri hanno prima fatto un sopralluogo e poi hanno portato via, dopo avere spostato le telecamere di videosorveglianza verso un’altra area per non farsi riprendere materiali didattici per circa 6 mila euro tra lavagne digitali di ultima generazione, casse e monitor trafugati nel giro di pochi minuti. Poi sono saliti sopra al primo piano e hanno razziato negli armadietti.

Dopo un po’ ha iniziato a suonare l’allarme e sono fuggiti. “Un gran peccato – dice la dirigente Francesca Giammona – Ci sono diverse famiglie che tengono allo studio dei loro figli. E poi in una notte gli strumenti importanti per lo sviluppo dei nostri alunni va in fumo. Questi strumenti li avevamo utilizzati venerdì scorso per una bella manifestazione organizzato che ha coinvolto tanti giovani”.

Il circolo didattico in appena una settimana ha subito due furti. Domenica scorsa, i ladri hanno colpito il plesso della succursale portando via una lavagna digitale. “Avevo intenzione di organizzare una manifestazione sulla legalità ai primi di maggio – aggiunge la dirigente – dopo quanto successo la organizzerò tra qualche settimana. Serve un momento di riflessione su quanto successo. E’ importante per le famiglie e per i nostri alunni”.