Rubato il defibrillatore che si trovava nella teca nel campo sportivo “Pasqualino” di via Morello a Carini.

La società sportiva del “Città di Carini” ha denunciato ai carabinieri il furto, impegnandosi alla sostituzione in tempi brevi. Lo strumento è fondamentale per la salvare la vita umana in caso di arresto cardiaco.

La società di calcio condannando il gesto deplorevole ha lanciato un appello per avere restituito il presidio medico e ha chiesto la collaborazione di tutti per poterlo ritrovare.

I militari hanno iniziato le indagini per risalire all’autore del furto.