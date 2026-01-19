Era successo oltre un anno fa ad una associazione di atleti disabili, ora viene colpita una cooperativa sempre di ragazzi disabili. Ignoti hanno rubato il pulmino dell’associazione LAB 360. Un mezzo non certamente lussuoso o di valore ma importante per i ragazzi.

L’annuncio da parte della Cooperativa

“Questa mattina la nostra Cooperativa è stata colpita da un gesto che ci ha profondamente scossi. È stato rubato il pulmino di LAB 360, un mezzo fondamentale per i nostri ragazzi con disabilità. Non si tratta solo di un veicolo, ma di uno strumento di autonomia, inclusione e speranza” dice Antonella Radicelli, presidente della cooperativa Idee in Movimento e dello spazio aggregativo per giovani con disabilità “LAB 360”.

Per cosa veniva usato il pulmino

“Con quel pulmino i nostri bambini e ragazzi uscivano, svolgevano attività all’esterno, vivevano esperienze che per loro rappresentano conquiste enormi. Chi ha compiuto questo gesto non ha fatto un danno economico a una cooperativa: ha tolto un bene prezioso a chi è più fragile. Ha sottratto opportunità, sorrisi, libertà. Ha ferito profondamente non solo noi operatori, ma soprattutto i nostri ragazzi e le loro famiglie”.

La cooperativa amareggiata lancia un appello

“Siamo feriti, amareggiati, ma non vogliamo restare in silenzio. Lanciamo un appello alla comunità e alle istituzioni: aiutateci a restituire ai nostri bambini ciò che gli è stato tolto. Perché colpire i più deboli non può e non deve diventare normale. LAB 360 continuerà a esserci, con o senza pulmino, ma oggi chiediamo voce, attenzione e solidarietà” conclude ancora Antonella Radicelli, la presidente presidente della cooperativa Idee in Movimento e dello spazio aggregativo per giovani con disabilità “LAB 360”.

Il precedente

A luglio del 2024, un anno e mezzo fa, una sorte simile era roccata al pulmino dei ragazzi disabili di un’altra organizzazione: l’associazione Sport21. Un mezzo, anche in quel caso per loro fondamentale per le attività sportive e sociali.