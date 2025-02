“I bonus della Regione Siciliana sono inutili. Non funzionano non creano più traffico e sortiscono l’effetto contrario quello di fare aumentare le tariffe anziché farle diminuire”. Lo ha detto Eddie Wilson Ceo di Ryanair nel corso di una conferenza stampa nella quale è stata presentata la nuova stagione estiva della compagnia irlandese in Sicilia.

“Se sarà eliminata l’addizionale comunale per questa stagione estiva non ci sono più margini. Oggi tutta la capacità estiva è allocata. Quella è l’offerta che Ryanair ha messo in campo. Nel brevissimo periodo c’è pochissimo da modificare – ha aggiunto Wilson – Ma sicuramente ci sarebbero dei benefici forti e diretti a partire dalla stagione invernale per non parlare della prossima stagione estiva che sarà ancora più forte. Se annunciano che sarà eliminata l’addizionale come ha fatto la Calabria ci saranno più rotte a Trapani, Palermo e Catania”.

Eliminare l’addizionale comunale

“Se viene eliminata l’addizionale comunale in Sicilia noi risponderemo mettendo cinque aerei basati in più nell’isola con tre milioni di passeggeri in più. L’Italia è il nostro primo mercato con 65 milioni di passeggeri. La Sicilia è molto importante ha bisogno di maggiore connessione, risponderemo aumentando maggiore connettività e il traffico in Sicilia”. Lo ha detto Eddie Wilson Ceo di Ryanair nel corso di una conferenza stampa nella quale è stata presentata la nuova stagione estiva della compagnia irlandese in Sicilia.

Stagione estiva flat

“Quella che abbiamo presentato oggi è una stagione estiva flat. Non ci sono nuove tratte ma il mantenimento dei collegamenti finora previsti. Con l’eliminazione della tassa ci sarebbero 600 milioni di euro in investimenti di spinta per l’economia siciliana legata al turismo. La Sicilia è una regione splendida e Ryanair è pronta a dar il proprio contributo. Il modo per farlo è togliere l’addizionale comunale e sbloccare la capacità competitiva della Regione”. Lo ha detto Eddie Wilson Ceo di Ryanair nel corso di una conferenza stampa nella quale è stata presentata la nuova stagione estiva della compagnia irlandese in Sicilia.