Hanno portato via tutto dalla plesso Alongi della scuola Salgari di Palermo che si trova nella zona di via Oreto. I ladri hanno prima disattivato l’allarme e il sistema di videosorveglianza e poi hanno rubato tutto quello che c’era nella scuola.

L’istituto scolastico in via Nicolò Alongi, ospita la materna e l’elementare. Ad accorgersi del furto è stato il personale oggi, al rientro dal week end e il dirigente scolastico Maria Pizzolanti ha denunciato i fatti al commissariato di Brancaccio. Per circa 250 bambini, questa mattina, niente scuola, dunque, con i genitori che sono stati costretti a riportare i bambini a casa.

Secondo una prima ricostruzione, qualcuno, approfittando della chiusura della scuola, è entrato indisturbato nei locali alla ricerca di oggetti di valore e ha messo a soqquadro aule e uffici.

Rubati monitor, pc, tablet, lavagne elettroniche e anche 4 campanelle di rame. Sono stati aperti anche tutti gli armadietti degli insegnanti e provocati vari danni nelle aule.

Il consigliere comunale Dario Chinnici

“Derubare le scuole significa colpire le bambine e i bambini della nostra città un atto esecrabile su cui chiediamo si faccia luce al più presto per individuare e punire i responsabili. È ormai necessario attivare presidi di sicurezza per tutelare le scuole di Palermo”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo al consiglio comunale.

Like this: Like Loading...