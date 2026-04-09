La giunta regionale, nella seduta di oggi pomeriggio, ha approvato l’aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025: un dato che segna un traguardo rilevante per i conti pubblici, con un avanzo presunto disponibile pari a circa 5,2 miliardi di euro, comprensivo dei 2,3 miliardi già accertati nel 2024.

Continuano a crescere le entrate

Il risultato si inserisce in un quadro finanziario in costante miglioramento, ulteriormente rafforzato dagli 1,85 miliardi di euro certificati con la recente legge di variazione di bilancio. Le stime aggiornate confermano dunque un risultato di amministrazione superiore ai 7 miliardi di euro, a testimonianza della solidità dei conti e con una Regione che cresce sempre di più su tutti i fronti.

Schifani: “Risultati senza precedenti”

“Un risultato – sottolinea con soddisfazione il presidente della Regione, Renato Schifani – che certifica conti sempre più in ordine, come non accadeva da anni, anche grazie al consolidamento delle entrate tributarie. Si tratta di risorse importanti che saranno utilizzate quanto prima per sostenere nuovi investimenti e rendere la Sicilia sempre più attrattiva e determinate per la creazione di nuovi e ulteriori posti di lavoro”.