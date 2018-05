Un gol per tempo bastano al Palermo per vincere in casa della Salernitana mettendo il sigillo sulla secondo vittoria esterna consecutiva. Si chiude così la stagione regolare di serie B anche se la vittoria non basta ai rosanero per l’accesso diretto alla zona promozione.

A decidere la sfida sono state le reti di Chochev al 46′ del primo tempo e di La Gumina al 41′ della ripresa. Con questo successo, il Palermo sale a quota 71 in classifica che significa quarto posto in serie B dietro all’Empoli già promosso con 85 punti ed alla coppia Parma e Frosinone che chiudono pari punti a 72.

A campionato finito, dunque, sono promosse direttamente ins erie A Empoli e Parma (per effetto degli scontri diretti arriva davanti akl Frosinone). Solo playoff per Frosinone e Palermo che dovranno contendersi un solo posto insieme a Venezia, Bari, Cittadella e Perugia)

(foto da Palermocalcio.it)