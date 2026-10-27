Aveva 78 anni

È morto a Palermo Salvatore Limuti, patron della società di indagini di mercato Marketing Management. Aveva 78 anni. Considerato uno dei pionieri del marketing in Italia, è stato per molti anni presidente del Premio Agorà, arrivato alla trentanovesima edizione.

I funerali si terranno mercoledì 28 ottobre alle 10 nella chiesa Ecce Homo all’Uditore.

Il cordoglio dell’editore Biagio Semilia

«Con Salvatore Limuti l’Italia perde un professionista che ha portato il marketing in Sicilia quando qui era ancora una parola quasi sconosciuta e che ha sempre creduto nella formazione dei giovani e nel valore di una comunicazione fatta bene», dice Biagio Semilia, editore di BlogSicilia e presidente della Federazione Editori Digitali. «Ai suoi familiari, ai collaboratori di Marketing Management e a quanti hanno condiviso con lui l’esperienza del Premio Agorà va il cordoglio mio personale, della Federazione Editori Digitali e di tutta la redazione di BlogSicilia».

Il ricordo dell’Ail Palermo e Trapani

Tra i primi messaggi di cordoglio c’è quello dell’Ail di Palermo e Trapani, di cui Limuti è stato consigliere e tesoriere. «Con profondo dolore salutiamo Salvatore Limuti», si legge sulla pagina Facebook dell’associazione, «figura di grande valore umano e professionale, che ha accompagnato la nostra Associazione fin dalla sua nascita, contribuendo a porne le fondamenta con passione, competenza e profondo spirito di servizio. Salvatore, nel corso degli anni, è stato nostro Consigliere e Tesoriere, lasciando un segno nel nostro percorso e nel cuore di tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborare con lui».

Il messaggio di Alberto Gange

Su LinkedIn lo ha ricordato anche Alberto Gange, co-founder Zoemagazine e Albamedia: «Esprimo le mie più sentite condoglianze per la perdita di Salvatore Limuti. Con lui scompare non solo un grandissimo professionista e un pioniere del nostro settore, ma anche un uomo di rara visione e generosità istituzionale. La sua eredità umana e professionale resterà un punto di riferimento per tutti noi. Un pensiero di sincera vicinanza alla famiglia e ai collaboratori del Club Dirigenti Marketing e del Premio Agorà. “Quando la tempesta è così forte e le nuvole oscurano ogni speranza, la tenacia è come il sole, illumina la rotta del futuro e ti lascia il miglior insegnamento: non mollare mai.” Buon viaggio Salvatore, buon vento amico mio».

Da Fiat e Averna al ritorno in Sicilia

Prima di tornare in Sicilia, Limuti aveva lavorato in aziende come Fiat e Amaro Averna. A luglio, in un’intervista a Capitalist, aveva raccontato così quella scelta: «Sono favorevole alla mobilità dei giovani. Credo che lasciare temporaneamente la Sicilia per studiare, lavorare e fare esperienza rappresenti una straordinaria opportunità di crescita. È come un ricambio del sangue: si acquisiscono competenze, si conoscono realtà diverse e poi si può scegliere di tornare con maggiore esperienza e nuove energie. Chi resta deve affrontare difficoltà maggiori e serve molta determinazione per superare atteggiamenti culturali che talvolta rallentano lo sviluppo. Io stesso ho lasciato la Sicilia per il marketing e poi sono tornato quando si sono create le condizioni per mettere a disposizione quanto avevo imparato».