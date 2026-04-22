Un intervento tempestivo della Polizia di Stato ha portato, nella scorsa notte, all’arresto di un palermitano di 25 anni, colto in flagranza mentre svaligiava il pub Le Mille in viale della Resurrezione. Il giovane è ora accusato del reato di furto aggravato.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato “San Lorenzo” con l’ufficio volanti, che da giorni avevano intensificato i controlli nell’area. L’attenzione dei poliziotti si era concentrata in particolare su un negozio di casalinghi, divenuto recentemente bersaglio di una serie di raid notturni che avevano causato al proprietario ammanchi di merce per un valore stimato di circa 1.400 euro.

Proprio durante uno dei passaggi di perlustrazione, la pattuglia ha notato un uomo uscire furtivamente dal locale con in mano diverse sedie estive pieghevoli. I poliziotti sono immediatamente intervenuti, bloccando il sospettato prima che potesse darsi alla fuga. Durante la perquisizione personale, il 25enne è stato trovato in possesso di un coltello da cucina. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’arma sarebbe stata utilizzata per squarciare il telone del gazebo esterno dell’attività, dove era stata danneggiata anche una scaffalatura nel tentativo di asportare la merce.

Le sedie recuperate, del valore di circa cento euro, sono state immediatamente restituite al legittimo proprietario. Gli investigatori sono ora al lavoro per accertare, attraverso ulteriori riscontri, se il giovane arrestato sia il responsabile anche dei precedenti furti denunciati dall’esercente nelle scorse settimane. L’arresto si inserisce nel quadro del potenziamento dei servizi di controllo del territorio volti a contrastare i reati predatori nelle zone commerciali della città.Un intervento tempestivo della Polizia di Stato ha portato, nella scorsa notte, all’arresto di un palermitano di 25 anni, colto in flagranza mentre svaligiava un esercizio commerciale nella zona di viale della Resurrezione. Il giovane è ora accusato del reato di furto aggravato.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. “San Lorenzo”, che da giorni avevano intensificato i controlli nell’area. L’attenzione dei poliziotti si era concentrata in particolare su un negozio di casalinghi, divenuto recentemente bersaglio di una serie di raid notturni che avevano causato al proprietario ammanchi di merce per un valore stimato di circa 1.400 euro.

Proprio durante uno dei passaggi di perlustrazione, la pattuglia ha notato un uomo uscire furtivamente dal locale con in mano diverse sedie estive pieghevoli. I poliziotti sono immediatamente intervenuti, bloccando il sospettato prima che potesse darsi alla fuga. Durante la perquisizione personale, il 25enne è stato trovato in possesso di un coltello da cucina. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’arma sarebbe stata utilizzata per squarciare il telone del gazebo esterno dell’attività, dove era stata danneggiata anche una scaffalatura nel tentativo di asportare la merce.

Le sedie recuperate, del valore di circa cento euro, sono state immediatamente restituite al legittimo proprietario. Gli investigatori sono ora al lavoro per accertare, attraverso ulteriori riscontri, se il giovane arrestato sia il responsabile anche dei precedenti furti denunciati dall’esercente nelle scorse settimane. L’arresto si inserisce nel quadro del potenziamento dei servizi di controllo del territorio volti a contrastare i reati predatori nelle zone commerciali della città.